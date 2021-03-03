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Москва

Иван Янковский показал новую возлюбленную 

Александр Котлеткин 27 минут назад
Российский актер Иван Янковский опубликовал фото со своей возлюбленной, актрисой Дианой Пожарской на своей странице в Instagram. Об этом сообщает НТВ.
«Всем добра в ленту», — подписал публикацию Янковский.
Пожарская уже заявила, что ни на какие вопросы по поводу отношений с Янковским она отвечать не будет.
«У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала актриса у себя в блоге.
В 2019 году Янковскому приписывали роман с партнершей по съемкам в фильме «Текст» Кристиной Асмус. Однако актеры опровергли эту информацию.
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Шоу-бизнес , Фото , Кристина Асмус , Иван Янковский
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