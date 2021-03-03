Иван Янковский показал новую возлюбленную 

Российский актер Иван Янковский опубликовал фото со своей возлюбленной, актрисой Дианой Пожарской на своей странице в Instagram. Об этом сообщает НТВ.

«Всем добра в ленту», — подписал публикацию Янковский.

Пожарская уже заявила, что ни на какие вопросы по поводу отношений с Янковским она отвечать не будет.

«У нас все хорошо, чего и вам желаем. Всем любовь», — написала актриса у себя в блоге.