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Москва

Девушка покойного солиста «Иванушек» забаррикадировалась в его квартире 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
Подруга покойного экс-солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол забаррикадировалась в квартире музыканта. Об этом сообщает Lenta.ru.
«Саша сидит в бункере, в квартире у Яковлева, — рассказала журналистам продюсер Олеся Сазыкина. — Не выходит, даже когда приходят судебные приставы. Она их выгоняет, хотя по закону вообще там на птичьих правах. По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил».
Бывший участник группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался в июне 2017 года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Он завещал свою квартиру стоимостью более 20 миллионов рублей другу, актеру Роману Радову, и племяннице. Куцевол пробовала добиться признания Яковлева невменяемым, а затем якобы подделала документ о заключении брака. Девушка по-прежнему пытается доказать, что была настоящей женой бывшего солиста «Иванушки International», хотя официально не состояла в браке с ним.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Фото , Александра Куцевол , Олеся Сазыкина , Роман Радов , Олег Яковлев
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