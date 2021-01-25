Комик Александр Шаляпин найден мертвым в Москве 

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По данным канала, Шаляпина нашли мертвым в доме на Хорошевском шоссе. На месте работают полицейские, они рассматривают версию о самоубийстве.

Шаляпин участвовал в стендап-шоу Comedy Club, снялся в фильмах «Бумер-2», «Глухарь-2», «Карпов», «Женщины против мужчин».

Как писал «Рамблер», ранее блог «Звёздные страсти» на «Яндекс. Дзен» рассказал, что Шаляпин на время покидал проект Stand Up из-за проблем с алкоголем.

По данным «Звёздных страстей», комику удалось избавиться от привычки благодаря поддержке жены и друзей, после чего он вернулся в стендап.