Валерия показала, как сын встречает жену из роддома

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Москва

Появилось видео встречи невестки и внучки Валерии из роддома 

Алевтина Жаркова 48 минут назад
Певица Валерия опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагмент видео, как ее сын Арсений Шульгин встречает свою супругу из роддома. На кадрах запечатлен молодой человек с цветами в сопровождении родственников и друзей.

«Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете!» — подписала публикацию российская певица.

Напомним, девочка появилась на свет первого января. Внучку Валерии назвали Селин.
Ранее сообщалось, что актриса Анна Хилькевич получила случайный удар от своего супруга во время предновогодней вечеринки.
Шоу-бизнес , Видео , Арсений Шульгин , Анна Хилькевич , Валерия
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