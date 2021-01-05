Валерия показала, как сын встречает жену из роддома

Певица Валерия опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагмент видео, как ее сын Арсений Шульгин встречает свою супругу из роддома. На кадрах запечатлен молодой человек с цветами в сопровождении родственников и друзей.
«Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это все трогательно! Какая Селиночка славненькая! Я чувствую себя счастливейшей бабушкой на свете!» — подписала публикацию российская певица.
Напомним, девочка появилась на свет первого января. Внучку Валерии назвали Селин.