Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год

«Быть оператором в новогоднюю ночь — опасно. Может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга. Так что даже милая домашняя вечеринка до 00:00 уходящего 2020 года может закончиться так», — прокомментировала все происходящее артистка.