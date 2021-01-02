Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год

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Москва

Опубликовано видео Хилькевич со случайным ударом от мужа 

Алевтина Жаркова 55 минут назад
Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, как она случайно получила удар в нос от супруга. Как пояснила ситуацию сама актриса, она снимала на видео танец мужа с дочерью, и тот случайно ударил ногой телефон. Мобильник задел переносицу Хилькевич и упал на пол.

«Быть оператором в новогоднюю ночь — опасно. Может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга. Так что даже милая домашняя вечеринка до 00:00 уходящего 2020 года может закончиться так», — прокомментировала все происходящее артистка.

Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Анна Хилькевич
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