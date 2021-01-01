Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

«Он устал жить»: Жорина обеспокоило состояние Алибасова 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Он устал жить»: Жорина обеспокоило состояние Алибасова
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов нуждается в срочной поддержке из-за душевной опустошенности. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, сообщает 5-tv.ru.

«У меня очень нехорошие предчувствия. Он всегда полон энергии, это чувствуется во всем. А последний год, или даже полгода, я чувствую, что, да и сам он в этом признавался — он устал жить», — сказал Жорин.

По его словам, продюсер бодрится и пытается выставить свои проблемы в «стебном» формате, но все гораздо серьезнее — у него кризис.

«Меня беспокоит отсутствие жизненной энергии у Алибасова, увлечение алкоголем последние год-два. Ранее он не был в этом замечен», — рассказал Жорин.

Юрист считает, что творчество лучше всего способно помочь продюсеру.
Ранее «Рамблер» сообщал, что перед Новым годом Алибасов попал в больницу. Его госпитализировали с сотрясением мозга и ушибами ног. Полиция взломала дверь в его квартиру.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Бари Алибасов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео нападения на полицейских в Грозном
01:45
Опубликовано видео нападения на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков
00:39
Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков
Происшествия Пожары
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
00:23
Сотни россиян рискуют встретить Новый год в аэропортах
Общество Новости Москвы
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
00:09
Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео
Общество
Кадыров ответил родственникам боевиков
01:06
Кадыров ответил родственникам боевиков
Происшествия Криминал
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
00:21
Мужчина намеренно прыгнул под поезд в метро в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
00:41
Опубликовано видео последствий взрыва в жилом доме в Риге
Происшествия
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
00:32
50 разъяренных велосипедистов разгромили BMW в США
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение