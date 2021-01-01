«Он устал жить»: Жорина обеспокоило состояние Алибасова 

«У меня очень нехорошие предчувствия. Он всегда полон энергии, это чувствуется во всем. А последний год, или даже полгода, я чувствую, что, да и сам он в этом признавался — он устал жить», — сказал Жорин.

По его словам, продюсер бодрится и пытается выставить свои проблемы в «стебном» формате, но все гораздо серьезнее — у него кризис.

«Меня беспокоит отсутствие жизненной энергии у Алибасова, увлечение алкоголем последние год-два. Ранее он не был в этом замечен», — рассказал Жорин.

Юрист считает, что творчество лучше всего способно помочь продюсеру.