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Павел Прилучный впервые вышел в свет после избиения 

Клео.Ру 1 час назад
Недавно Павла Прилучного сильно избили в городе Калининграде, где проходили съемки сериала «В клетке-2». Подробности драки не разглашаются, а виновниками сейчас занимаются правоохранительные органы.
После жестокого избиения Павлу пришлось обратиться за медицинской помощью. В городской больнице имени Пирогова актеру провели операцию на лице. После реабилитации, Павла выписали, и уже вчера, 3 декабря, он впервые вышел в свет.
После операции Павел Прилучный прячет лицо под маской
Прилучный решился выйти из дома ради премьеры фильма «Комета Галлея», в котором он сыграл главную роль. В российской комедии речь идет об астрономе Игнате, который случайно встретил в Москве загадочную девушку и влюбился в нее. Действие происходит под Новый год.
Сложно судить о том, как выглядит Павел после операции. У него на лице черная защитная маска (что не удивительно в период пандемии) и темные очки, под которыми некоторые пользователи разглядели «жуткие» круги. Позирует актер на фоне афиши.
Напомним, что некоторое время Прилучному пришлось провести в больнице в отдельной палате. По слухам, Павел платил за нее 15 тысяч рублей в сутки. Возлюбленного часто навещала Мирослава Карпович, а вот бывшая жена Агата Муцениеце там ни разу замечена не была. Но надо отдать должное, что Агата дождалась выписки экс-супруга из больницы, дала повидаться с детьми и только после этого отправилась отдыхать на Мальдивы с дочкой и сыном.
Развод Павла и Агаты прошел мирно. Муцениеце тихо страдала, а Прилучный быстро забылся в объятиях Карпович. В любом случае, супруги нашли в себе силы сохранить уважение друг к другу. Предлагаем вам посмотреть наш видеоматериал о семейной драме этих актеров:
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Шоу-бизнес , Видео , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , МВД , Калининград , Калининградская Область , Москва
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