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«Страшно заканчивать жизнь так, как он»: Садальский о Джигарханяне 

Ирина Лебедева 1 час назад
Станислав Садалальский посвятил страничку своего инстаграма ушедшему сегодня из жизни Армену Джигарханяну.
Он написал печальный и жесткий пост о человеке, сильно и благородном изначально, но в последние годы в силу ли болезни или всплеска страстей многое в судьбе своей перечеркнувшем.
Умер Армен Джигарханян
Садальский рассказал о встрече Джигарханяна с Владимиром Путиным в Кремле, которая состоялась пять лет назад. Глава государства заставил себя ждать, актер же сказал ему в глаза, что Россия — крепостная страна…
Тогда Армену Борисовичу было 80 лет.
Скончался он в 85. Садальский с сожалением отметил, что остаток жизни Джигарханяна прошел в некоей «публичной вакханалии», которая и добила пожилого и больного уже человека.

«Жаль всех в этой истории, потому что истины в ней никто не найдет. Кто-то что-то сказал, кто-то подхватил, кто-то солгал, кто-то поверил. А плата — цена жизни. И какой! Страшно заканчивать жизнь так, как этот Великий актер — в беспамятстве, вранье, беспомощности. А ведь, наверное, главное для человека — успеть простить перед темнотой», — написал Садальский

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Станислав Садальский написал в Instagram, что Первый канал подал на него в суд за клевету после высказывания о скандале вокруг шоу "Голос" из-за участия в нем дочери ведущего телеканала Романа Будникова.
Комментарии 26
Шоу-бизнес , Видео , Роман Будников , Станислав Садальский , Армен Джигарханян , Владимир Путин
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