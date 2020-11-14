Станислав Садалальский посвятил страничку своего инстаграма ушедшему сегодня из жизни Армену Джигарханяну

Он написал печальный и жесткий пост о человеке, сильно и благородном изначально, но в последние годы в силу ли болезни или всплеска страстей многое в судьбе своей перечеркнувшем.

Садальский рассказал о встрече Джигарханяна с Владимиром Путиным в Кремле, которая состоялась пять лет назад. Глава государства заставил себя ждать, актер же сказал ему в глаза, что Россия — крепостная страна…

Тогда Армену Борисовичу было 80 лет.

Скончался он в 85. Садальский с сожалением отметил, что остаток жизни Джигарханяна прошел в некоей «публичной вакханалии», которая и добила пожилого и больного уже человека.