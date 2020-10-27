Раскрыта тайная любовница Тарзана

Актриса Ксения Чернова рассказала об интимной связи со стриптизером и бодибилдером Сергеем «Тарзаном» Глушко. В качестве доказательства Чернова показала личную переписку. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам Черновой, ее тайная связь с Тарзаном длилась более полутора лет. Любовники познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где стриптизер исполнял главную роль. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.
«Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц», — рассказала Чернова. Она также отметила, что интимная связь со стриптизером началась через полгода после начала занятий.
В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Стриптизер признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро.