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Раскрыта тайная любовница Тарзана

Александр Котлеткин
54 минуты назад
Актриса Ксения Чернова рассказала об интимной связи со стриптизером и бодибилдером Сергеем «Тарзаном» Глушко. В качестве доказательства Чернова показала личную переписку. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале. Об этом сообщает Lenta.ru.
Актриса Ксения Чернова рассказала об интимной связи со стриптизером и бодибилдером Сергеем «Тарзаном» Глушко.
1/11 Актриса Ксения Чернова рассказала об интимной связи со стриптизером и бодибилдером Сергеем «Тарзаном» Глушко.
Фото: Соцсети
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В качестве доказательства Чернова показала личную переписку. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале. Об этом сообщает Lenta.ru.
2/11 В качестве доказательства Чернова показала личную переписку. Девушка появилась в эфире программы «На самом деле», запись которой доступна на YouTube-канале. Об этом сообщает Lenta.ru.
Фото: Соцсети
По словам Черновой, ее тайная связь с Тарзаном длилась более полутора лет.
3/11 По словам Черновой, ее тайная связь с Тарзаном длилась более полутора лет.
Фото: Соцсети
Любовники познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где стриптизер исполнял главную роль. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.
4/11 Любовники познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где стриптизер исполнял главную роль. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.
Фото: Соцсети
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«Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц», — рассказала Чернова. Она также отметила, что интимная связь со стриптизером началась через полгода после начала занятий.
5/11 «Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц», — рассказала Чернова. Она также отметила, что интимная связь со стриптизером началась через полгода после начала занятий.
Фото: Соцсети
В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Стриптизер признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро.
6/11  В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Стриптизер признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро.
Фото: Соцсети
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По словам Черновой, ее тайная связь с Тарзаном длилась более полутора лет. Любовники познакомились за кулисами спектакля «Казанова», где стриптизер исполнял главную роль. Отношения со стриптизером начались с занятий по технике речи и актерскому мастерству.
«Мы занимались техникой речи раза три в первый месяц», — рассказала Чернова. Она также отметила, что интимная связь со стриптизером началась через полгода после начала занятий.
В сентябре Тарзан провел ночь с двумя девушками, пока его жена, певица Наташа Королева, была на южном курорте. Стриптизер признался в измене. Из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей и три тысячи евро.
Шоу-бизнес,Фото,Ксения Чернова,Наташа Королева,
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