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Что стало с телеведущей из 90-х Ариной Шараповой 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Арина Шарапова родилась 30 мая 1961 года в Москве в семье дипломата. Ее дедушка был ученым — антропологом и этнографом, некоторое время жил в Китае, а бабушка владела маньчжурским языком.
Шарапова окончила философский факультет МГУ и переводческий факультет МГЛУ, позже стала кандидатом социологических наук, а в 1988 году начала карьеру журналиста в Дирекции аудио-визуальной информации РИА Новости.
На телевидение она попала в 1991 году, вела российско-американскую программу «60 минут», затем работала ведущей информационных передач на ВГТРК, а в 1996-м оказалась на ОРТ.
На пике популярности она уехала работать с генералом Александром Лебедем в Красноярск, где ей пришлось ходить с охраной. Позже она объяснила, что в городе шли «алюминиевые войны», она освещала эту проблему и кому-то это не понравилось.
В 1995-м перед выборами президента коммунисты устроили акцию против Шараповой. Ведущая рассказывала «Аргументам и фактам», что отказалась согласовать с ними тексты.
«Пришли к телецентру «Останкино» с плакатами: «Там, где встретишь ложь, там Шарапову найдёшь». Очень горжусь этим. Потому что это самая высокая оценка журналистких достижений», — отмечала она.
У Шараповой были свои ток-шоу на НТВ И ТВ-6, но в июле 2001 года она начала вести «Доброе утро» на «Первом канале» и больше канал не покидала. В интервью «Аргументам и фактам» ведущая рассказала, что ее переходы с канала на канал создали «флёр негатива».
«В свое время была масса ужасных статей про меня, говорили всякие гадости в спину. Тут важны терпение и сила воли. Если выдерживаешь, то побеждаешь. Сейчас, конечно, не могу себе представить, что по своей воле уйду с «Первого канала», — заявляла она.
Сейчас Шарапова также ведет на канале «Звезда» программу «10 фотографий». В беседе с «АиФ» она отмечала, что у «Звезды» «дружественное соглашение» с «Первым».
Телеведущая основала «Школу искусств и медиатехнологий», в которой детей учат телевизионным навыкам, актерскому мастерству и танцам. Также школа работает с онкобольными детьми и готовит обучающие программы для пенсионеров.
Личная жизнь Шараповой тоже оказалась счастливой: более двадцати лет она замужем за бизнесменом Эдуардом Карташовым.
«Эдуард у меня человек очень терпимый, я должна каждый день свечку ему ставить. Он меня терпит, а это невозможно, как мне кажется», — отмечала она.
Брак с Карташовым стал для ведущей четвертым. Она рассказывала, что дружит с дочерью мужа, а он — с ее сыном и обожает ее внуков.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Фото , Арина Шарапова , Александр Лебедь , МГУ , ТТЦ "Останкино" , КПРФ , Первый канал , РИА Новости , Аргументы и Факты , ВГТРК , НТВ
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