Что стало с топ-моделью 90-х Наоми Кэмпбелл 

Наоми Кэмпбелл родилась 22 мая 1970 года в Лондоне. Ее воспитывала мать, профессиональная танцовщица Валери Моррис-Кэмпбелл, которая эмигрировала в Великобританию Ямайки в 1950-х годах. Имя отца Кэмпбелл в ее свидетельстве о рождении не указано — он бросил ее мать на четвертом месяце беременности.

Кэмпбелл училась актерскому мастерству в Лондонской академии сценических искусств, в 1977-м снялась в клипе Боба Марли Is This Love.

В 1985 году на нее обратил внимание модельный агент и уже в 1986-м она появилась на обложке Elle.

Хотя Кэмпбелл стала первой темнокожей моделью на обложках сентябрьского Vogue в 1989 году и Time в 1991-м, она утверждает, что на протяжении всей карьеры ей платили меньше, чем ее белым коллегам.

Успех в модельном бизнесе принес Кэмпбелл множество других съемок и проектов: в 1992-м она появилась в клипе Майкла Джексона In the Closet, в 1995-м компания Epic Records выпустила ее дебютный альбом, а в 1998 году вышла книга модели «Лебедь».

Вместе с другими топ-моделями — Клаудией Шиффер , Эль Макферсон и Кристи Тарлингтон — она открыла сеть ресторанов Fashion Cafe.

При этом все последние 30 лет Кэмпбелл не покидала подиум надолго и не переставала появляться на обложках журналов. Год назад она снялась в фотосессии для WSJ и вспомнила о самых сложных временах своей жизни.

«Я одной из первых открыто призналась в наркозависимости. И я так благодарна богу, что мне удалось стать выздоравливающим наркоманом и выздоравливающим алкоголиком», — заявила тогда она.

Кэмпбелл рассказала, что теперь каждую ночь перед сном и каждое утро перед тем, как выпить сока сельдерея, она встает на колени и читает Библию.

Ее недавний подъем в карьере произошел после бурного десятилетия, когда Кэмпбелл трижды признала себя виновной в нападениях и прошла предписанные судом курсы по управлению гневом, в том числе в 2007 году после того, как нанесла травму бывшей домработнице мобильным телефоном.

В новой главе своей жизни Кэмпбелл бывает в Африке не реже одного раза в месяц, посещает Неделю моды в Нигерии и продвигает африканских дизайнеров.

Также она стала осторожной в отношениях: после десятилетий романов с влиятельными мужчинами, включая голливудского актера Роберта Де Миро и российского бизнесмена Владислава Доронина , она сходится с людьми медленно.

«Пока нет: я посмотрю, что мне принесет вселенная», — так Кэмпбелл отвечает на вопрос, планирует ли она стать матерью.