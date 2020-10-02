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Трагическая судьба главной красотки 90-х 

Александр Котлеткин 56 минут назад
Анна-Николь Смит (настоящее имя — Вики Линн Хоган) родилась 28 ноября 1967 года в Хьюстоне в семье рано расставшихся папы-рабочего и мамы-офицера. В 17 лет будущая звезда вышла замуж в первый раз, родила сына и вскоре после этого развелась. Немного поработав кассиршей и официанткой, она отправилась в Хьюстон, увеличила грудь до размера 42 DD и стала стриптизершей.
На новой работе Анна-Николь Смит познакомилась с миллиардером Говардом Маршаллом. Параллельно она начала карьеру модели, снявшись в рекламе марки Guess, а в 1993-м стала девушкой года журнала Playboy. В 1994 году 26-летняя женщина вышла замуж за 89-летнего Маршалла, который умер через год. В течение 12 лет после этого она судилась с сыном Маршалла за состояние покойного.
Во время судебных тяжб она познакомилась со своим третьим мужем — адвокатом Говардом К. Стерном, он помогал ей бороться за наследство.
В 2000-х Смит получила собственную программу «Шоу Анны Николь», начала сниматься в фильмах, сериалах и выступать против насилия над животными.
В то же время Смит столкнулась с серьезными проблемами с лишним весом — при росте 180 сантиметров ее вес в начале 2000-х достиг сотни килограммов, она начала ежегодно попадать в рейтинги самых безвкусно одетых знаменитостей.
8 февраля 2007 года горничная обнаружила Смит без сознания в номере Seminole Hard Rock Hotel. Телохранитель сделал Смит искусственное дыхание и массаж сердца. Позже ее отвезли в медицинский центр, где она умерла.
В номере Смит полиция обнаружила наркотики и лекарства, а ее младшая сестра предположила, что смерть может быть связана с наркотиками. Вскрытие показало, что Анна Николь страдала от тяжелой и запущенной формой пневмонии. Она принимала анальгетики и антидепрессанты, что только усугубило ситуацию.
В СМИ до сих пор обсуждают версии об убийстве Смит. По одной из них, ее супруг Стерн и ее врач Кристина Ерошевич вступили в сговор и снабжали Смит мощными препаратами, чтобы усилить ее зависимость и довести до гибели.
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Шоу-бизнес , Фото , Говард Стерн
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