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Что стало с главной моделью 90-х Клаудией Шиффер 

Александр Котлеткин 1 час назад
Немецкая супермодель Клаудия Шиффер стала музой Карла Лагерфельда, рекордсменкой среди коллег по числу фотографий на обложках журналов и послом доброй воли ЮНИСЕФ. Очередную обложку Elle 49-летняя Шиффер украсила в мае 2020 года и рассказала, что смирилась с неизбежным старением.
Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком Райнберге в семье с высоким достатком. После окончания школы Шиффер работала в юридической фирме отца. В 17 лет в одном из ночных клубов Дюссельдорфа ее заметил глава модельного агентства Metropolitan Models и после знакомства с ним она отправилась в Париж.
К 1990 году Шиффер получила контракт от Chanel, стала музой Лагерфельда и оказалась в одном ряду со знаменитейшими моделями 90-х Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Наоми Кэмпбелл.
Популярность Шиффер была столь высока, что она не могла спокойно дойти до машины без телохранителей, рассказал «Сплетник».
«У нас была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а после возвращения обнаруживала, что мое нижнее белье пропало», — вспоминала она.
Шиффер работала с журналами Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Vogue, снялась в рекламе Guess, стала лицом Elseve по уходу за волосами и получила контракты с Citroën, Revlon и многими другими компаниями.
В 90-х супермодель встречалась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. В 2002 году она вышла замуж за британского режиссёра Мэттью Вона, в их браке родилось трое детей.
В 2015-м Шиффер представила коллекцию кашемира для американского бренда Tse, а еще через пару лет объявила о создании собственного косметического бренда Claudia Schiffer Make Up и выпустила капсульную коллекцию обуви для Aquazzura.
В 2020 году Шиффер рассказала, что смогла смириться со старением, решив «передать бразды правления следующему поколению».
Комментарии 6
Шоу-бизнес , Фото , Дэвид Копперфильд , Карл Лагерфельд , Клаудия Шиффер , Наоми Кэмпбелл , Синди Кроуфорд , ЮНИСЕФ , Chanel , Elle , Marie Claire , Cosmopolitan , Дюссельдорф
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