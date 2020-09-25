Немецкая супермодель Клаудия Шиффер стала музой Карла Лагерфельда , рекордсменкой среди коллег по числу фотографий на обложках журналов и послом доброй воли ЮНИСЕФ . Очередную обложку Elle 49-летняя Шиффер украсила в мае 2020 года и рассказала, что смирилась с неизбежным старением.

Шиффер родилась 25 августа 1970 года в немецком Райнберге в семье с высоким достатком. После окончания школы Шиффер работала в юридической фирме отца. В 17 лет в одном из ночных клубов Дюссельдорфа ее заметил глава модельного агентства Metropolitan Models и после знакомства с ним она отправилась в Париж.

Популярность Шиффер была столь высока, что она не могла спокойно дойти до машины без телохранителей, рассказал «Сплетник»

«У нас была охрана на каждом показе. Бывало, что я выходила на подиум, а после возвращения обнаруживала, что мое нижнее белье пропало», — вспоминала она.

Шиффер работала с журналами Cosmopolitan, Elle, Esquire, GQ, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Playboy, Vogue, снялась в рекламе Guess, стала лицом Elseve по уходу за волосами и получила контракты с Citroën, Revlon и многими другими компаниями.

В 90-х супермодель встречалась с иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом . В 2002 году она вышла замуж за британского режиссёра Мэттью Вона, в их браке родилось трое детей.

В 2015-м Шиффер представила коллекцию кашемира для американского бренда Tse, а еще через пару лет объявила о создании собственного косметического бренда Claudia Schiffer Make Up и выпустила капсульную коллекцию обуви для Aquazzura.

В 2020 году Шиффер рассказала, что смогла смириться со старением, решив «передать бразды правления следующему поколению».