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«Не думаю, что наш цех этим славится»: Машков высказался об актерах нетрадиционной ориентации 

Teleprogramma.pro 20 минут назад
Машков высказался об актерах нетрадиционной ориентации
Фото: globallookpress.com
Режиссер Владимир Машков заявил, что в актерской среде, безусловно, есть люди нетрадиционной ориентации, но их, как он считает, вовсе не больше, чем в других сферах деятельности. Просто кто-то пытается повесить ярлык именно на актеров в этом вопросе, что делать вовсе не стоит.
«Знаете, я не думаю, что именно актерский цех этим славится. Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации».
Как отметил режиссер, сексуальная ориентация — личное дело каждого человека и каждый сам решает, как и с кем ему жить. При этом ему становится неловко, если кто-то из людей нетрадиционной ориентации начинает, как он выразился, наглядную агитацию своих сексуальных предпочтений и всячески демонстрирует это общественности.
В то же время актер в такие сложные моменты сдерживает себя и старается не реагировать агрессивно, сообщает «Комсомольская правда».
Владимир Машков — один из самых известных российских актеров и режиссеров последних десятилетий. За его плечами огромное количество успешных работ в кино. Он возглавляет легендарный театр «Табакерка», который считается одним из ведущих в России. Его он возглавил после смерти бессменного руководителя Олега Табакова, который ушел из жизни несколько лет назад.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Олег Табаков , Комсомольская правда
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