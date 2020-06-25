Машков высказался об актерах нетрадиционной ориентации

Режиссер Владимир Машков заявил, что в актерской среде, безусловно, есть люди нетрадиционной ориентации, но их, как он считает, вовсе не больше, чем в других сферах деятельности. Просто кто-то пытается повесить ярлык именно на актеров в этом вопросе, что делать вовсе не стоит.

«Знаете, я не думаю, что именно актерский цех этим славится. Может быть, просто актеры у всех на виду? Наверное, и в других видах деятельности встречаются люди нетрадиционной сексуальной ориентации».

Как отметил режиссер, сексуальная ориентация — личное дело каждого человека и каждый сам решает, как и с кем ему жить. При этом ему становится неловко, если кто-то из людей нетрадиционной ориентации начинает, как он выразился, наглядную агитацию своих сексуальных предпочтений и всячески демонстрирует это общественности.

В то же время актер в такие сложные моменты сдерживает себя и старается не реагировать агрессивно, сообщает «Комсомольская правда».