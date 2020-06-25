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Машков рассказал об актерах-геях 

Артём Кульша 30 минут назад
Машков рассказал об актерах-геях
Фото: globallookpress.com
Актерская среда не славится обилием людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом актер Владимир Машков заявил «Комсомольской правде».
«Не думаю, что именно актерский цех этим славится», — считает он.
Машков предположил, что мнение о том, что среди актеров много гомосексуалистов, сложилось, потому что актеры у всех на виду. Также он предположил, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации встречаются и в других видах деятельности.
Актер высказал мнение, что сексуальная ориентация — личное дело каждого человека, а театральный мир — был и будет многообразен.
По словам Машкова, ему становится неловко, когда начинается наглядная агитация по поводу нетрадиционного сексуального образа жизни, он не знает, как на это реагировать, но не реагирует агрессивно.
«Я не сталкивался с каким-то агрессивным проявлением этого в нашей среде», — добавил он.
Машков, как сообщал «Рамблер», играл в таких фильмах и сериалах, как «Вор», «Экипаж», «Делай — раз!», «Идиот», «Ликвидация», «Статский советник», «Пепел» и «Охота на пиранью» и снял такие фильмы, как «Папа» и «Сирота казанская». В 2018 году он был назначен художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.
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Шоу-бизнес , Владимир Машков , Олег Табаков , Комсомольская правда
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