Харламова и Асмус заподозрили во лжи 

Недавно стало известно, что Кристина Асмус Гарик Харламов решили развестись. Однако фанаты семьи считают, что супруги приняли участие в ютуб-шоу Comment Out, где нужно выполнять идиотские наказания, а развод — это часть идиотского задания.

О разводе Асмус и Харламов сообщил в соцсетях. Поэтому зрители решили спросить у ведущего передачи Владимира Маркони, на самом ли деле Гарик и Кристина были у него на съемках.

Однако шоумен ответил весьма конкретно: «Это все шоу».