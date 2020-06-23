Харламова и Асмус заподозрили во лжи 

Недавно стало известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись. Однако фанаты семьи считают, что супруги приняли участие в ютуб-шоу Comment Out, где нужно выполнять идиотские наказания, а развод — это часть идиотского задания.
О разводе Асмус и Харламов сообщил в соцсетях. Поэтому зрители решили спросить у ведущего передачи Владимира Маркони, на самом ли деле Гарик и Кристина были у него на съемках.
Однако шоумен ответил весьма конкретно: «Это все шоу».
Правда это или нет, покажет время, но в аккаунте постоянный участник съемочной группы ютуб-шоу Андрей Трушин выложил совместный снимок с Харламовым, подписав хэштегом с названием передачи, пишет Дни.ру.