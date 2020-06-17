Боне подыскали работу после слов о нищебродах

Виктории Боне
предложили поработать на горячей линии для беременных в кризисной ситуации. С таким предложением выступила руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации «Спаси жизнь» Екатерина Маркова
, передает РИА «Новости».
«Мы готовы ее обучить и взять добровольцем к нам на кризисную линию. Если будет получаться, возьмем на ставку. Уверена, такой опыт ей будет полезен», - сказала Маркова.
Она отметила, что «хайпануть» на оскорблении людей, которым приходится нелегко – «не лучшая идея».
В свою очередь, исполнительный директор фонда помощи бездомным людям «НебомЖивы» Кирилл Хабаров предложил Боне стать волонтером и принять участие в подготовке бутербродов для бездомных.
«Думаю, что Виктории нужно обязательно присоединиться к нам. С каждым сделанным бутербродом она будет меняться в лучшую сторону, общение с бездомными также пойдет ей на пользу», - заявил Хабаров.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Виктория Боня в сториз привела свои размышления относительно голосования по поправкам в Конституцию РФ. Её критике в первую очередь подвергся тезис о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Телезвезда заявила, что государству следовало бы материально поддерживать бизнесменов, которые платят налоги, а не «нищебродов», «алкашей» и «наркоманов», работающих за МРОТ. Досталось от Бони также россиянам, которые получают от государства социальные выплаты. Их бывшая участница «Дома-2» навала ни к чему не стремящимися «бездельниками».