«Эти губы ей достались на рынке?»: Соловьев высмеял Боню 

Боня, как сообщал «Рамблер», — бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» и сторонница теории заговора о том, что под видом пандемии коронавирусной инфекции власти пытаются чипировать людей, чтобы управлять ими.

На днях Соловьев в эфире своего шоу назвал Боню удивительным созданием, выдающимся философом и выпускницей экономического факультета пищевого института, которая вряд ли может претендовать на некое академическое знание.

«О каких инъекциях она говорит? Или вы мне хотите сказать, что эти губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке?» — задался он вопросами.

Журналист выразил уверенность, что Боне нужны психиатры, и допустил, что та употребляет запрещенные вещества.