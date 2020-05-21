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«Эти губы ей достались на рынке?»: Соловьев высмеял Боню 

Артём Кульша 34 минуты назад
«Эти губы ей достались на рынке?»: Соловьев высмеял Боню
Фото: соцсети
Телезвезда Виктория Боня, которая верит, что коронавирусная инфекция COVID-19 является всемирным заговором, — удивительное создание. Об этом журналист Владимир Соловьев заявил в эфире своего YouTube-шоу «Соловьев. Live».
Боня, как сообщал «Рамблер», — бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» и сторонница теории заговора о том, что под видом пандемии коронавирусной инфекции власти пытаются чипировать людей, чтобы управлять ими.
На днях Соловьев в эфире своего шоу назвал Боню удивительным созданием, выдающимся философом и выпускницей экономического факультета пищевого института, которая вряд ли может претендовать на некое академическое знание.
«О каких инъекциях она говорит? Или вы мне хотите сказать, что эти губы ей достались при рождении, а не на ближайшем рынке?» — задался он вопросами.
Журналист выразил уверенность, что Боне нужны психиатры, и допустил, что та употребляет запрещенные вещества.
В апреле кинопродюсер Александр Роднянский назвал мнение Бони о ситуации с распространением коронавирусной инфекции дикими конспирологическими бреднями, а журналистка Ксения Собчак саму Боню — тупой.
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Шоу-бизнес , Общество , Александр Роднянский , Виктория Боня , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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