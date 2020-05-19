Ранее, как сообщал «Рамблер», историк моды заявил, что Бабкина вернулась на съёмочную площадку программы. При этом Васильев подчеркнул, что певица здорова и счастлива.

Накануне он дополнил ленту несколькими совместными снимками с народной артисткой. На фотографиях Бабкина запечатлена улыбающейся, пребывающей в отличном настроении.

«Социальная дистанция хорошему настроению не помеха!» — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики историка моды бурно отреагировали на первые снимки Бабкиной после тяжелой болезни. Многие отметили, что артистка так хорошо выглядит, будто и не лежала в больнице вовсе.

«Александр, вы и Наша Надя стали ещё прекраснее выглядеть!» — написала пользовательница под ником elena_krasatulina.

«Отлично выглядят после коронавируса», — отметила snytkomar.

«Схуднули трошечки», — заявила im_boboshko.

«Шоу должно продолжаться: "наша Надя приехала"», — подчеркнула naimova.olga.

По данным СМИ, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля с симптомами заражения коронавирусной инфекцией. По некоторым данным, ей был поставлен диагноз COVID-19, однако впоследствии эти сведения были опровергнуты представителями и родственниками артистки.

Известно, что певица долгое время провела в реанимации, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 мая Бабкину выписали из больницы. Александр Васильев в свою очередь не отрицает, что переболел коронавирусом.