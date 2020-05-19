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Бабкина произвела фурор в сети фото после болезни 

Павел Тиунов 11 минут назад
В Сети появились первые фотографии Надежды Бабкиной после перенесенной тяжелой болезни. Снимки певицы на своей странице в Instagram опубликовал ее напарник по программе «Модный приговор» Александр Васильев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», историк моды заявил, что Бабкина вернулась на съёмочную площадку программы. При этом Васильев подчеркнул, что певица здорова и счастлива.
Видеообращение Бабкиной расстроило россиян
Накануне он дополнил ленту несколькими совместными снимками с народной артисткой. На фотографиях Бабкина запечатлена улыбающейся, пребывающей в отличном настроении.
«Социальная дистанция хорошему настроению не помеха!» — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики историка моды бурно отреагировали на первые снимки Бабкиной после тяжелой болезни. Многие отметили, что артистка так хорошо выглядит, будто и не лежала в больнице вовсе.
«Александр, вы и Наша Надя стали ещё прекраснее выглядеть!» — написала пользовательница под ником elena_krasatulina.
«Отлично выглядят после коронавируса», — отметила snytkomar.
«Схуднули трошечки», — заявила im_boboshko.
«Шоу должно продолжаться: "наша Надя приехала"», — подчеркнула naimova.olga.
По данным СМИ, Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля с симптомами заражения коронавирусной инфекцией. По некоторым данным, ей был поставлен диагноз COVID-19, однако впоследствии эти сведения были опровергнуты представителями и родственниками артистки.
Известно, что певица долгое время провела в реанимации, будучи подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 мая Бабкину выписали из больницы. Александр Васильев в свою очередь не отрицает, что переболел коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Васильев
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