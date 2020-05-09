Слова Малышевой возмутили Водонаеву 

Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева обвинила телеведущую и врача Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. Водонаева упрекнула оппонентку в соцсетях.

Ранее Малышева назвала COVID-19 «чудом чудесным», и заявила, что вирус не опасен для детей: они «не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию».

«Как не попадают, если Минздрав отчитывается, что к первому мая два ребенка скончались, а одиннадцать находились в тяжелом состоянии? Для старшего поколения Елена Малышева — авторитет. И если она говорит, что детям вирус не страшен, они идут с ними гулять по скверам и паркам» — возмутилась Водонаева.

После этой тирады бывшая «звезда» скандального шоу задалась вопросом: почему Малышеву не штрафуют за фейки о коронавирусе?