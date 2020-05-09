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Слова Малышевой возмутили Водонаеву 

Майк Габриелян и ещё 10 3 минуты назад
Слова Малышевой возмутили Водонаеву
Фото: РИА Новости
Бывшая участница шоу «Дом-2» Алена Водонаева обвинила телеведущую и врача Елену Малышеву в распространении фейков о коронавирусе. Водонаева упрекнула оппонентку в соцсетях.
Ранее Малышева назвала COVID-19 «чудом чудесным», и заявила, что вирус не опасен для детей: они «не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию».
«Как не попадают, если Минздрав отчитывается, что к первому мая два ребенка скончались, а одиннадцать находились в тяжелом состоянии? Для старшего поколения Елена Малышева — авторитет. И если она говорит, что детям вирус не страшен, они идут с ними гулять по скверам и паркам» — возмутилась Водонаева.
После этой тирады бывшая «звезда» скандального шоу задалась вопросом: почему Малышеву не штрафуют за фейки о коронавирусе?
Ранее «Рамблер» сообщал, что Водонаева рассказала, как её домогался известный продюсер.
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Шоу-бизнес , Другое , Елена Малышева , Минздрав РФ
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