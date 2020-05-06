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Водонаева рассказала о сексуальных домогательствах на телевидении 

Lenta.ru и ещё 7 6 мая 2020
Телеведущая Алена Водонаева, комментируя обвинения главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах, вспомнила о том, как ее тоже домогались. Видео, в котором она раскрыла подробности произошедшего, опубликовано на ее YouTube-канале.
«Если уж мы называем грязные предложения домогательствами, меня тоже домогались», — сказала Водонаева.
Разделась в 16: Водонаева показала откровенные фото
По ее словам, это произошло на телевидении в 2007 году, когда она должна была стать ведущей на одном из популярных каналов. Водонаеву утвердили после всех этапов кастингов, проб и отснятого пилотного эпизода, и ей осталось только поговорить с «главным человеком».
«Но именно в этот момент в кабинете последней инстанции мне прямо заявили, что ждут от меня не только фееричные эфиры и острые вопросы, но и близкий личный контакт», — призналась Водонаева.
Она рассказала, что ее сексуально домогался Александр Митрошенков, вице-президент Академии Российского телевидения, которого она характеризовала как «обласканного звездами» продюсера и медиаменеджера.
Водонаева отметила, что домогательства Митрошенкова никак не повлияли на ее жизнь и что она не вспоминала об этом с тех пор. Она добавила, что не хочет ни извинений, ни работы на телевидении. Однако придать эту историю огласке решилась из-за того, что в такой ситуации оказались или могут оказаться другие девушки.
«Я думаю, что уже пришло время женщинам в нашей стране перестать бояться говорить, когда ваши профессиональные качества ставят на второе место», — резюмировала ведущая.
В конце апреля бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. Он отказался признать, что приставал к ней, и принес извинения, которые Ведута назвала издевательскими. О домогательствах главреда «Эха Москвы» также заявила его бывшая помощница Леся Рябцева.
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Шоу-бизнес , Видео , Телевидение , Сексуальные домогательства
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