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Не то. Максакова покидает Украину 

Рамблер 14 минут назад
Бывший депутат Госдумы, певица Мария Максакова, живущая на Украине, намерена уехать в США, чтобы выступать там с концертами. Об этом она рассказала в интервью украинским изданиям.
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В 2020 году певица планирует тур по США и подписание контракта на регулярные выступления в этой стране.
В частности, Максакова отметила, что уже прошла тщательный отбор и попала в гранд-финал вокального конкурса «Таланты мира». В конце декабря в Карнеги-холле пройдет Рождественский бал, на котором певица исполнит несколько арий и романсов.
При этом Максакова отрицает, что переедет за океан навсегда.
«Из Украины точно никуда не поеду, несмотря на какие-то странные сообщения в российской прессе», — заявила она.
Певица также призналась в любви к США.
«Люди забывают, как Америка помогала и царской России и СССР…Сегодня США — империя, которая ведет человечество к высотам духа. Там самый высокий уровень пения, и это объективная реальность. Я считаю прекрасно, если есть возможность там работать. Речь идет о возможности работать в США и повышать собственное качество», — заявила исполнительница.
Мария Максакова — депутат Госдумы в 2011-2016 годах, бывшая солистка Мариинского театра. В 2016 сбежала на Украину вместе с мужем, также депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого следствие обвинило в рейдерстве. Через год Вороненкова убили в центре Киева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Максакова рассказала, когда вернется в Россию.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , США
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