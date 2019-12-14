Не то. Максакова покидает Украину

В 2020 году певица планирует тур по США и подписание контракта на регулярные выступления в этой стране.

В частности, Максакова отметила, что уже прошла тщательный отбор и попала в гранд-финал вокального конкурса «Таланты мира». В конце декабря в Карнеги-холле пройдет Рождественский бал, на котором певица исполнит несколько арий и романсов.

При этом Максакова отрицает, что переедет за океан навсегда.

«Из Украины точно никуда не поеду, несмотря на какие-то странные сообщения в российской прессе», — заявила она.

Певица также призналась в любви к США.

«Люди забывают, как Америка помогала и царской России и СССР…Сегодня США — империя, которая ведет человечество к высотам духа. Там самый высокий уровень пения, и это объективная реальность. Я считаю прекрасно, если есть возможность там работать. Речь идет о возможности работать в США и повышать собственное качество», — заявила исполнительница.

Мария Максакова — депутат Госдумы в 2011-2016 годах, бывшая солистка Мариинского театра. В 2016 сбежала на Украину вместе с мужем, также депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, которого следствие обвинило в рейдерстве. Через год Вороненкова убили в центре Киева.