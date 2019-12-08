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Уехавшая на Украину экс-депутат Госдумы Максакова готова вернуться в Россию 

Ura.Ru 12 минут назад
Максакова захотела вернуться в Россию
Фото: Ura.Ru
Оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, живущая сейчас на Украине, готова выступить в России. По словам бывшей народной избранницы, это произойдет в случае улучшения российско-украинских отношений.
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«Я готова приехать. Раньше мне не хотелось развлекать россиян. Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться, поэтому я могу выступить в России после того, как будет заключено перемирие [между Украиной и Россией]», — заявила она в интервью журналисту Евгению Киселеву, которое опубликовано на его youtube-канале.
Также Максакова подчеркнула, что в России власти редко прислушивались к ее мнению несмотря на то, что она регулярно поддерживала все инициативы правительства. В Украине же, по ее словам, ситуация совсем иная: она, даже не являясь политиком, добивается поддержки от представителей властных элит. Как полагает Максакова, это связано с тем, что на Украине сильнее развито гражданское общество и в целом больше демократии, чем в РФ.
Экс-депутат Госдумы Мария Максакова уехала из России на Украину вместе со своим супругом и коллегой по нижней палате парламента Денисом Вороненковым в 2016 году. Бывший депутат мотивировал отъезд политическими причинами, но в Следственном комитете этот шаг сочли попыткой скрыться: Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве. 23 марта 2017 года бывшего депутата убили в центре Киева. Максакова после смерти супруга продолжает жить и работать в Киеве.
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Теги:
Шоу-бизнес , Евгений Киселев , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , СКР
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