Максакова захотела вернуться в Россию

Уехавшая на Украину экс-депутат Госдумы Максакова готова вернуться в Россию

«Я готова приехать. Раньше мне не хотелось развлекать россиян. Однако сейчас я вижу, что отношения начинают понемногу улучшаться, поэтому я могу выступить в России после того, как будет заключено перемирие [между Украиной и Россией]», — заявила она в интервью журналисту Евгению Киселеву, которое опубликовано на его youtube-канале.

Также Максакова подчеркнула, что в России власти редко прислушивались к ее мнению несмотря на то, что она регулярно поддерживала все инициативы правительства. В Украине же, по ее словам, ситуация совсем иная: она, даже не являясь политиком, добивается поддержки от представителей властных элит. Как полагает Максакова, это связано с тем, что на Украине сильнее развито гражданское общество и в целом больше демократии, чем в РФ.