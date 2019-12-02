Алсу и ее дочь удивили нарядами гостей модной премии

Алсу и ее дочь удивили гостей модной премии своими нарядами. Совместное фото попросил Киркоров

Певица Алсу и ее 11-летняя дочь Микелла побывали на церемонии вручения премии ежегодной награды для детей за их достижения в музыке и модной индустрии. На Fashion People Awards Kids Микелла и ее мать оказались в центре внимания публики благодаря своим ярким образам.

Церемония прошла накануне в ресторане Backstage московского «Крокус Сити Холла», на нее также были приглашены другие звезды со своими детьми — Жасмин с дочерью Маргаритой и Слава с дочерью Сашей. Среди всех гостей Алсу и ее дочь выделились оригинальными нарядами. Певица выбрала облегающий черный костюм с укороченными брюками и дополнила его ботильонами с прозрачным верхом. Образ Алсу завершили яркий мейк-ап и большие серьги с бриллиантами.

Дочь певицы предпочла наряд в стиле casual (повседневный — прим. ред.) с блестящей курткой, черными брюками и подобранными в тон кроссовками. Фотографиями с церемонии дочь Алсу поделилась в своем Instagram.

Тимати. Вместе со своей мамой Микелла исполнила на сцене песню Алсу «К тебе». Как призналась сама наследница Алсу, «дуэт получился отличным». Также дочь певицы сделала несколько совместных снимков с Филиппом Киркоровым