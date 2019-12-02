Алсу и ее дочь удивили нарядами гостей модной премии

Певица Алсу и ее 11-летняя дочь Микелла побывали на церемонии вручения премии ежегодной награды для детей за их достижения в музыке и модной индустрии. На Fashion People Awards Kids Микелла и ее мать оказались в центре внимания публики благодаря своим ярким образам.
Церемония прошла накануне в ресторане Backstage московского «Крокус Сити Холла», на нее также были приглашены другие звезды со своими детьми — Жасмин с дочерью Маргаритой и Слава с дочерью Сашей. Среди всех гостей Алсу и ее дочь выделились оригинальными нарядами. Певица выбрала облегающий черный костюм с укороченными брюками и дополнила его ботильонами с прозрачным верхом. Образ Алсу завершили яркий мейк-ап и большие серьги с бриллиантами.
Дочь певицы предпочла наряд в стиле casual (повседневный — прим. ред.) с блестящей курткой, черными брюками и подобранными в тон кроссовками. Фотографиями с церемонии дочь Алсу поделилась в своем Instagram.
Вместе со своей мамой Микелла исполнила на сцене песню Алсу «К тебе». Как призналась сама наследница Алсу, «дуэт получился отличным». Также дочь певицы сделала несколько совместных снимков с Филиппом Киркоровым и Тимати.
Дочь Алсу стала широко известна после скандала с выбором победителей на шоу «Голос дети», в котором Микелла Абрамова прошла до финала и победила. После проверки зрительских голосов, Первый канал аннулировал ее победу, так как обнаружил нарушения при голосовании, напоминает «Утро.ру». Позже Пятый канал сообщал, что Микелле удалось пообщаться со своим кумиром — американской исполнительницей Билли Айлиш.