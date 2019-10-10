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Скандал был уроком: Малахов повинился в посольстве Кыргызстана 

Рамблер 35 минут назад
Телеведущий Андрей Малахов приехал в посольство Кыргызстана в Москве. Об этом сообщило издание Sputnik Кыргызстан.
Малахов заговорил на киргизском
Информацию о посещении подтвердили в пресс-службе диппредставительства. Там рассказали, что в посольство приезжали Андрей Малахов вместе с главой дирекции международных отношений ВГТРК Петром Федоровым.
Глава Фонда поддержки мигрантов Кыргызской Республики Тимур Саралаев позже опубликовал совместное фото с Малаховым.
«Малахов признался, что тот скандал был уроком для него. Я в ответ сказал, что мы, кыргызы, великодушный народ, и крепко пожал ему руку», — подписал фотографию Саралаев.
24 сентября вышла программа Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой обсуждалась гибель «колбасного короля» Александра Маругова. Он попал в ДТП на такси, за рулем которого находился киргиз Исламбек Акбаров. Телеведущий высказал предположение, что Акбаров мог специально устроить ДТП, так как нуждался в деньгах. Высказывание вызвало острую реакцию со стороны представителей киргизской диаспоры в России. 1 октября в эфире своей программы Малахов принес извинения на киргизском языке и заявил, что его неправильно поняли.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Маругов , Андрей Малахов , Петр Федоров , ВГТРК , Кыргызстан , Москва
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