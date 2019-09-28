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Стали известны подробности работы Собчак на Первом канале 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Стали известны подробности работы Собчак на Первом
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак станет второй ведущей телешоу «Пусть говорят». После ожесточенных переговоров было решено, что светская львица и нынешний рулевой Дмитрий Борисов будут вести программу поочередно — неделя через неделю. Об этом сообщает Starhit.
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Дмитрий Борисов вел в 2011-2017 годы информационную программу «Время». Затем он сменил Андрея Малахова на посту ведущего «Пусть говорят».
Собчак вела на Первом канале реалити-шоу «Последний герой» в 2008-2009 годах и шоу «Две звезды» в 2009 году. Однако после участия в протестных митингах она перестала появляться на федеральных каналах.
Сам Борисов заявил, что «не покидает» своих зрителей.
Ранее сообщалось, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст был гостем на свадьбе Собчак.
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