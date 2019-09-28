Стали известны подробности работы Собчак на Первом канале

Ксения Собчак станет второй ведущей телешоу «Пусть говорят». После ожесточенных переговоров было решено, что светская львица и нынешний рулевой Дмитрий Борисов будут вести программу поочередно — неделя через неделю. Об этом сообщает Starhit

Дмитрий Борисов вел в 2011-2017 годы информационную программу «Время». Затем он сменил Андрея Малахова на посту ведущего «Пусть говорят».

Собчак вела на Первом канале реалити-шоу «Последний герой» в 2008-2009 годах и шоу «Две звезды» в 2009 году. Однако после участия в протестных митингах она перестала появляться на федеральных каналах.

Сам Борисов заявил, что «не покидает» своих зрителей.

Ранее сообщалось, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст был гостем на свадьбе Собчак.