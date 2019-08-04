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Пьяный Ефремов устроил дебош на акции в Москве 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Рамблер
Актер Михаил Ефремов устроил пьяный дебош в центре Москвы во время несанкционированного митинга оппозиции. Видео с его выходкой опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Ефремов обратился к главе МВД
Деятель культуры матерился и выяснял отношения с полицейскими. Он то ругал их, то братался с ними.
«Я вам серьезно говорю…Вам никто ничего плохого не делает. Зачем вы делаете людям плохое? Товарищ майор, ваш ответ! По команде!», — выступал актер.
«Мы, в первую очередь, защищаем вас» — ответил полицейский.
У одного из стражей порядка Ефремов отобрал мегафон и начал кричать на всю улицу «Менты, расходитесь отсюда!». Сотрудники органов не рискнули связываться с артистом и не стали его задерживать
«Я просто пьяный в …» — откровенно признался заслуженный артист Российской Федерации, когда у него спросили, почему он непристойно себя ведет.
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , МВД , Москва
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