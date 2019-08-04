Пьяный Ефремов устроил дебош на акции в Москве

Актер Михаил Ефремов устроил пьяный дебош в центре Москвы во время несанкционированного митинга оппозиции. Видео с его выходкой опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Деятель культуры матерился и выяснял отношения с полицейскими. Он то ругал их, то братался с ними.

«Я вам серьезно говорю…Вам никто ничего плохого не делает. Зачем вы делаете людям плохое? Товарищ майор, ваш ответ! По команде!», — выступал актер.

«Мы, в первую очередь, защищаем вас» — ответил полицейский.

У одного из стражей порядка Ефремов отобрал мегафон и начал кричать на всю улицу «Менты, расходитесь отсюда!». Сотрудники органов не рискнули связываться с артистом и не стали его задерживать

«Я просто пьяный в …» — откровенно признался заслуженный артист Российской Федерации, когда у него спросили, почему он непристойно себя ведет.