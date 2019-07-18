«Мисс Москва» высказалась о разводе с королем

Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина и ее супруг, бывший король Малайзии Мухаммад V отреагировали на слухи о своем разводе.

Воеводина разместила в Instagram видео, на котором она и ее муж рассуждают о взаимоотношениях. Бывшая «Мисс Москва» говорит, что хочет стать последней женщиной в жизни своего супруга и быть с ним до конца своих дней.

Мухаммад, в свою очередь, говорит, что в отношениях важна страсть и взаимопонимание.

«В семье главное — дети, потому что они наше наследие», — добавляет он.

Ранее в СМИ появилась информация о разводе Воеводиной и Мухаммада V. По информации источника, процедура расторжения брака завершилась 1 июля.

Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.