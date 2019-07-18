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«Мисс Москва» высказалась о разводе с королем 

Рамблер 7 минут назад
Фото: страница Rihana Oksana Petra в Instagram
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина и ее супруг, бывший король Малайзии Мухаммад V отреагировали на слухи о своем разводе.
Воеводина разместила в Instagram видео, на котором она и ее муж рассуждают о взаимоотношениях. Бывшая «Мисс Москва» говорит, что хочет стать последней женщиной в жизни своего супруга и быть с ним до конца своих дней.
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Мухаммад, в свою очередь, говорит, что в отношениях важна страсть и взаимопонимание.
«В семье главное — дети, потому что они наше наследие», — добавляет он.
Ранее в СМИ появилась информация о разводе Воеводиной и Мухаммада V. По информации источника, процедура расторжения брака завершилась 1 июля.
Оксана Воеводина и король Малайзии Тенку Султан Мухаммад V поженились в ноябре 2018 года в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall. За полгода до бракосочетания Воеводина приняла ислам и сменила имя на мусульманское — Рихана. В январе Мухаммад V отрекся от престола. 21 мая у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
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Шоу-бизнес , Оксана Воеводина , Малайзия , Москва
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