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Названы гонорары российских юмористов за корпоративы 

News.ru + ещё 2 56 минут назад
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Самым высокооплачиваемым российским юмористом является Максим Галкин. За участие в одном корпоративе он может заработать более 3,5 млн рублей.
Как правило, юмористов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30–40 минут. При этом заработки самых востребованных артистов на выпускных, свадьбах или юбилеях сильно отличаются, сообщает газета «Комсомольская правда».
Так, Максим Галкин получает €50 тыс. (3 млн 581 тыс. рублей), Александр Ревва — от 2 млн рублей, Юлия Михалкова — €12 тыс. (858 тыс. рублей), Евгений Петросян — от 700 тыс. рублей.
Известные представители «Аншлага» зарабатывают от 200 до 400 тыс. рублей, а участники «Кривого зеркала» — от 150 до 300 тыс. рублей.
Ранее News.ru сообщал, что среди российских музыкальных исполнителей самые большие гонорары получает Сергей Шнуров. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров. По его словам, минимальный доход певца за один концерт составляет от 7 до 10 млн рублей. Большой доход получает также Алла Пугачёва, которая за одно выступление берёт от 9,5 до 12,6 млн рублей. Её гонорары на корпоративах ещё выше: от 14,3 до 178 млн рублей.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Сергей Лавров , Сергей Шнуров , Евгений Петросян , Александр Ревва , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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