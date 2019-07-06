Названы гонорары российских юмористов за корпоративы

Самым высокооплачиваемым российским юмористом является Максим Галкин . За участие в одном корпоративе он может заработать более 3,5 млн рублей.

Как правило, юмористов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30–40 минут. При этом заработки самых востребованных артистов на выпускных, свадьбах или юбилеях сильно отличаются, сообщает газета «Комсомольская правда».

Известные представители «Аншлага» зарабатывают от 200 до 400 тыс. рублей, а участники «Кривого зеркала» — от 150 до 300 тыс. рублей.