Басков «позавидовал» Кудрявцевой

«Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят», — написал Басков.

Ранее одна из подписчиц Кудрявцевой в инстаграме, давно проживающая в Вене прислала ей сообщение о том, что увидела ее фото с упоминанием имени и возраста на первой полосе Österreich Zeitung.

В статье речь шла о похождениях вице-канцлера Австрии Хайнце-Кристиана Штрахе, недавно со скандалом ушедшего в отставку. В публикации говорилось, что политик встречался с «проституткой», за услуги которой якобы заплатил 600 тысяч евро. «Актриса или проститутка?» — говорилось в подзаголовке,