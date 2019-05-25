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Басков «позавидовал» Кудрявцевой 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Instagram
Певец Николай Басков прокомментировал сообщение в инстаграме телеведущей Леры Кудрявцевой внезапно увидевшей себя на первой полосе одной из австрийских газет в качестве женщины, с которой встречался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
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«Вот это уровень международной карьеры! Из-за тебя люди с постов летят», — написал Басков.
Ранее одна из подписчиц Кудрявцевой в инстаграме, давно проживающая в Вене прислала ей сообщение о том, что увидела ее фото с упоминанием имени и возраста на первой полосе Österreich Zeitung.
В статье речь шла о похождениях вице-канцлера Австрии Хайнце-Кристиана Штрахе, недавно со скандалом ушедшего в отставку. В публикации говорилось, что политик встречался с «проституткой», за услуги которой якобы заплатил 600 тысяч евро. «Актриса или проститутка?» — говорилось в подзаголовке,
Шоу-бизнес , Николай Басков , Лера Кудрявцева
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