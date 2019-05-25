Кризис в Австрии: новый поворот в скандале с Кудрявцевой

«Даже не похожа на Леру»: директор о скандале с Кудрявцевой в Австрии

Директор телеведущей Леры Кудрявцевой Таргиз Шахиди прокомментировал историю с появлением ее фото в австрийском издании. Он уверен, что речь идет об ошибке, сообщает «Вечерняя Москва».

«В той истории используют фотографию женщины, которая даже не похожа на Леру. Ну, может быть, совсем отдаленно. И если сильно выпить, то есть не в здравом уме и твердой памяти», — считает он.

По его словам, он связался с газетой, и ему прислали фотографию, на которой журналисты «увидели» Кудрявцеву. Любой человек, который знает и видел Леру в жизни и на экране, опровергнет эту схожесть, полагает Шахиди.

Ранее Кудрявцева увидела себя на первой полосе Österreich Zeitung, где ее фото с упоминанием имени и возраста было опубликовано в статье о похождениях вице-канцлера Австрии Хайнце-Кристиана Штрахе, недавно со скандалом ушедшего в отставку.