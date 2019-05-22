Со счетов покойной Элины Быстрицкой пропало 38 миллионов рублей

26 апреля этого года скончалась звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая . Известной актрисе был 91 год. Как известно, у нее не было детей и в последнее время за ней ухаживала сестра Софья Шегельман, которая ради этого уехала из Израиля . После смерти звезды разгорелся скандал вокруг имущества артистки. Именно сестра должна стать наследницей ее состояния, но ходят слухи, что Элина Авраамовна завещала все подруге и театральному директору Ксении Рубцовой, которая одно время ухаживала за женщиной.

В народе ходит версия, что на самом деле сестра актрисы поспешила приехать в Россию, когда узнала, что ее нет в завещании. Она обвинила Рубцову в обмане и пообещала написать на женщину заявление в полицию. Теперь у Шегельман утверждает, что со счетов ее покойной сестры пропало 38 миллионов рублей. Она уверена, что деньги украла Рубцова.

«Я считаю, Рубцова ее соблазнила уйти из Малого театра и заняться концертной деятельностью. Там она могла на сестре зарабатывать. Если бы Элина не ушла из театра, она была бы жива. Ничего важнее театра у нее в жизни не было», — высказалась женщина.

Журналисты связались с подругой Быстрицкой. Выяснилось, что у нее тоже есть ответные претензии к Шегельман. По ее словам, сестра занимала у артистки 10 тысяч долларов (около 650 тысяч рублей), но так их и не вернула. Помощницы Элины Авраамовны по хозяйству встала на сторону Рубцовой. Она уверена, что женщина не причастна к пропаже целого состояния со счетов актрисы. По словам Елены Киселевой, Ксения была для Быстрицкой самым близким человеком и всегда находилась рядом в отличие от родственников.

«Ксения была ангелом-хранителем Элины Авраамовны! Ближайшие родственники Быстрицкой — сестра, племянник, внуки — давно живут в Израиле. А Ксюша рядом», —заверила Киселева, проработавшая у знаменитости полтора года.

Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль. Правда адвокаты сестры артистки эту версию опровергли, пишет издание «Комсомольская правда». Однако против Рубцовой уже возбуждено уголовное дело, так как она имела доступ к счетам актрисы по доверенности и могла снимать от туда деньги.