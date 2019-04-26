«Закатила дикий скандал»: Сестра умершей Быстрицкой борется за наследство

По информации издания, сестра актрисы Софья Шегельман, постоянно проживающая в Израиле , приехала в Москву , когда узнала о резком ухудшении состояния здоровья актрисы.

«По приезде в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал», — рассказали соседи Быстрицкой.

По неподтвержденной информации, народная артистка, у которой не было ни детей, ни внуков, завещала все свое имущество своему концертному директору Ксении Рубцовой, которая в последние годы ухаживала за ней.

Софья Шегельман намерена оспорить завещание и собирается судить Рубцову за воровство.

«Рубцова обокрала мою сестру. Я написала заявление на нее. Идет следствие. И Ксения Рубцова признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов моей сестры. Но еще суда не было», — рассказала сестра актрисы «Комсомольской правде».

По словам Шегельман, у Рубцовой была доверенность, по которой она могла снимать деньги со счета артистки. Шегельман утверждает, что помимо «больших сумм» со счетов исчезли ценные вещи из ее дома.

Владимиром Познером. По информации «Московского комсомольца», в собственности Элины Быстрицкой находилась квартира в высотке на Кудринской площади, квартира в Леонтьевском переулке и загородный дом по соседству с Василием Лановым

Напомним, народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни после продолжительной болезни.