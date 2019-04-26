Сестра Элины Быстрицкой намерена оспорить завещание народной артистки, пишут «Дни.ру».
По информации издания, сестра актрисы Софья Шегельман, постоянно проживающая в Израиле, приехала в Москву, когда узнала о резком ухудшении состояния здоровья актрисы.
«По приезде в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал», — рассказали соседи Быстрицкой.
По неподтвержденной информации, народная артистка, у которой не было ни детей, ни внуков, завещала все свое имущество своему концертному директору Ксении Рубцовой, которая в последние годы ухаживала за ней.
Софья Шегельман намерена оспорить завещание и собирается судить Рубцову за воровство.
«Рубцова обокрала мою сестру. Я написала заявление на нее. Идет следствие. И Ксения Рубцова признала свою вину в хищении крупных денежных сумм со счетов моей сестры. Но еще суда не было», — рассказала сестра актрисы «Комсомольской правде».
По словам Шегельман, у Рубцовой была доверенность, по которой она могла снимать деньги со счета артистки. Шегельман утверждает, что помимо «больших сумм» со счетов исчезли ценные вещи из ее дома.
По информации «Московского комсомольца», в собственности Элины Быстрицкой находилась квартира в высотке на Кудринской площади, квартира в Леонтьевском переулке и загородный дом по соседству с Василием Лановым и Владимиром Познером.
Напомним, народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни после продолжительной болезни.