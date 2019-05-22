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«Какие-то игры»: Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети» 

Рамблер 26 минут назад
Скандал на шоу «Голос. Дети» — это «какие-то игры», заявила Алсу «Серебряному дождю».
Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»
В апреле дочь певицы Микелла Абрамова выиграла шестой сезон «Голоса. Дети» по результатам голосования телезрителей. Несколько дней спустя Первый канал инициировал проверку результатов, которые счел аномальным.
На прошлой неделе нанятая каналом ИТ-компания Group-IB сообщила, что 38 тысяч голосов за 11-летнюю Микеллу были отданы ботами. По этой причине Первый канал аннулировал результаты финала и анонсировал специальный выпуск «Голоса. Дети» с участием всех финалистов.
Сегодня в эфире радио «Серебряный дождь» скандал впервые прокомментировала Алсу. Певица заявила, что ее дочь и другие финалисты были «втянуты в какие-то игры». При этом Алсу выразила уверенность, что «все должно хорошо закончиться».
Певица добавила, что Микелла решит сама, участвовать ей в спецвыпуске «Голоса. Дети» или нет. Кроме того, Алсу пообещала прокомментировать скандал развернуто в День защиты детей — 1 июня.
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Шоу-бизнес , Видео , Серебряный Дождь
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