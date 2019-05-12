Муж Алсу требует засекретить итоги проверки «Голоса»

Отец победительницы последнего сезона шоу «Голос» 11-летней Микеллы потребовал засекретить результаты проверки итогов зрительского голосования из опасений, что это может травмировать его дочь. Он связался с представителями голландской компании Talpa — правообладателя шоу, сообщает телеграм-канала Baza

По мнению Абрамова, сложившаяся ситуация нарушает права его дочери, которая фактически стала объектом целенаправленной травли, что может привести к тяжелым психологическим травмам.

Абрамов предполагает, что публикация результатов расследования — вновь привлечёт внимание к этой теме.

В детском конкурсе «Голос» Микелла Абрамова — дочь Абрамова и певицы Алсу — выиграла, набрав более половины всех голосов в ходе зрительского голосования.

Однако поклонникам шоу эта победа показалась сомнительной, Первый канал инициировал проверку хода голосования, ее итоги пока неизвестны.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал опубликовать результаты онлайн-голосования, признав, что такого разрыва между участниками до этого не было ни разу, поэтому имеет смысл разобраться, «является ли это следствием искренней реакции зрителей на выступления или произошло по иным причинам». Проверкой занялась компания Group-IBGroup-IB (официальный партнер Интерпола ), которая уже выявила пять регионов, из которых велось аномальное голосование за Абрамову. Это Москва и область, а также Курская, Калининградская и Кировская область. Специалисты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов, а также установить, были ли накрутки.

Меры безопасности коснутся и самих сотрудников-ревизоров проверяющей компании. Их возможности общения с третьим лицами ограничили, им придется также пройти проверку на детекторе лжи.