Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте

Участница британского реалити-шоу «Экс на пляже» (Ex on the Beach) Джесс Импьяцци (Jess Impiazzi) рассказала о давлении со стороны продюсеров проекта, которые якобы принуждали ее заниматься сексом на камеру. Своими воспоминаниями о съемках в программе девушка поделилась с журналисткой телеканала «Би-би-си» Викторией Дербишир (Victoria Derbyshire).

По словам участницы, на протяжении проекта она чувствовала себя, как в борделе.

«Я ощущала себя обесцененной. Вокруг меня были какие-то случайные парни», — призналась Импьяции.

Она заявила, что продюсеры настаивали на том, чтобы участницы вступали в интимные отношения, и говорили им об этом прямым текстом.

Во время съемок шоу Импьяцци просила продюсеров не показывать в эфире кадры, на которых она в нетрезвом состоянии занимается сексом с парнем, однако они не прислушались к ее просьбам.

«Я выплакала все глаза. Я умоляла их», — вспоминает девушка.

С тех пор Импьяцци, по ее словам, зареклась не заниматься сексом на камеру.

Представитель телеканала MTV, на котором транслировалось реалити, в ответ на признание девушки заявил, что благополучие участников для них имеет первостепенную важность и они делают все для их поддержки.

«Экс на пляже» — реалити-шоу, транслируемое в Великобритании с 2014 года. В ходе проекта участники оказываются на пляже со своими бывшими возлюбленными и пытаются построить с ними отношения. Десятый сезон шоу, запланированный на 2019 год, был отменен из-за смерти одного из его участников — Майка Таласситиса (Mike Thalassitis).