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Звезда реалити-шоу рассказала о принуждении к сексу на проекте 

Lenta.ru 57 минут назад
Участница британского реалити-шоу «Экс на пляже» (Ex on the Beach) Джесс Импьяцци (Jess Impiazzi) рассказала о давлении со стороны продюсеров проекта, которые якобы принуждали ее заниматься сексом на камеру. Своими воспоминаниями о съемках в программе девушка поделилась с журналисткой телеканала «Би-би-си» Викторией Дербишир (Victoria Derbyshire).
По словам участницы, на протяжении проекта она чувствовала себя, как в борделе.
«Я ощущала себя обесцененной. Вокруг меня были какие-то случайные парни», — призналась Импьяции.
Она заявила, что продюсеры настаивали на том, чтобы участницы вступали в интимные отношения, и говорили им об этом прямым текстом.
Во время съемок шоу Импьяцци просила продюсеров не показывать в эфире кадры, на которых она в нетрезвом состоянии занимается сексом с парнем, однако они не прислушались к ее просьбам.
«Я выплакала все глаза. Я умоляла их», — вспоминает девушка.
С тех пор Импьяцци, по ее словам, зареклась не заниматься сексом на камеру.
Представитель телеканала MTV, на котором транслировалось реалити, в ответ на признание девушки заявил, что благополучие участников для них имеет первостепенную важность и они делают все для их поддержки.
«Экс на пляже» — реалити-шоу, транслируемое в Великобритании с 2014 года. В ходе проекта участники оказываются на пляже со своими бывшими возлюбленными и пытаются построить с ними отношения. Десятый сезон шоу, запланированный на 2019 год, был отменен из-за смерти одного из его участников — Майка Таласситиса (Mike Thalassitis).
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