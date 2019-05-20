Ведущая «Дома-2» ответила на вопрос о сценарии шоу

Телеведущая Ксения Бородина ответила на один из самых частых вопросов поклонников "Дома-2", сообщает "Стархит".

По словам Бородиной, ее расстраивает миф о том, что на "Доме-2" все происходит по сценарию. Так, в этом шоу недавно обвинила экс-участница Маргарита Ларченко.

"Нет у нас ролей и сценариев ни на "Дом-2", ни на "Дом-2. Спаси Свою Любовь", — сказала Бородина в обращении к фанатам, добавив, что проект вскрывает настоящие личности людей и их семейные ценности.

Ларченко начала обвинять шоу в постановочности, когда ушла с проекта после жесткого разговора с Бородиной.