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Ведущая «Дома-2» ответила на вопрос о сценарии шоу 

Газета.Ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Instagram @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина ответила на один из самых частых вопросов поклонников "Дома-2", сообщает "Стархит".
По словам Бородиной, ее расстраивает миф о том, что на "Доме-2" все происходит по сценарию. Так, в этом шоу недавно обвинила экс-участница Маргарита Ларченко.
"Нет у нас ролей и сценариев ни на "Дом-2", ни на "Дом-2. Спаси Свою Любовь", — сказала Бородина в обращении к фанатам, добавив, что проект вскрывает настоящие личности людей и их семейные ценности.
Ларченко начала обвинять шоу в постановочности, когда ушла с проекта после жесткого разговора с Бородиной.
Ранее сообщалось, что другая ведущая "Дома-2" Ольга Бузова не может жить без капельницы.
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Шоу-бизнес , Общество , дом 2 , Ксения Бородина , Ольга Бузова , StarHit
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