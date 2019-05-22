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«Как в борделе»: звезда реалити-шоу заявила о секс-давлении 

Рамблер 1 час назад
Продюсеры реалити-шоу «давят» на участников, чтобы те занимались сексом, заявила ВВС Джесс Импьяцци — звезда шоу «Экс на пляже» на MTV.
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«Экс на пляже» — британское шоу, участники которого пытаются строить отношения друг с другом. Действия программы разворачиваются на побережье. Первый сезон программы вышел в эфир в 2014 году. С тех пор вышли еще восемь. Джесс Импьяцци была участницей второго и пятого сезонов.
По словам девушки, во время съемок во втором она чувствовала давление со стороны продюсеров — те хотели, чтобы на экране было много секса.
«Пожалуйста, побольше секса сегодня вечером, девушки», — однажды сказал участницам один из них.
В этот момент Импьяцци почувствовала себя «как в борделе» и «реально дешевой» и решила уйти. По словам девушки, идя на «Экс на пляже», она хоть и знала, куда идет, однако никому и никогда не говорила, что готова вести себя так, как это принято на реалити-шоу.
Также Джесс Импьяцци рассказала, как «умоляла» продюсеров не показывать видеозапись того, как она занималась сексом со своим парнем, будучи пьяной, однако те пустили ее в эфир.
Комментарии38
Шоу-бизнес , Видео
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