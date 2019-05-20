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Участнице Дома 2 на юбилей подарили Bentley 

Рамблер 26 минут назад
Экс-участница Дома 2 получила в подарок автомобиль за 20 миллионов рублей. Инесса Шевчук стала обладателем красного люксового Bentley Continental.
Шикарный автомобиль перевязан золотой лентой, с огромным бантом на крыше и плюшевым медведем на капоте. Интерьер салона отделан дорогой кожей с красными вставками под цвет кузова.
На прошлой неделе девушка отпраздновала свое 25 летие. Кто подарил Шевчук такой роскошный автомобиль — неизвестно. Ее подписчики в Instagram считают, что это мог быть Станислав Корнилов — основатель микрофинансовой организации «Отличные наличные», с которым, по информации некоторых СМИ, встречается модель. Девушка уже прокатилась на новом автомобиле по улицам Москвы.
Шоу-бизнес , Фото
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