Кончита обратилась к россиянам 

Победительница «Евровидения» в 2014 году Кончита (сценическое имя Тома Нойвирта из Австрии), которой предстоит выступит в субботу в финале нынешнего конкурса во время голосования, рассказала, что ей пришлась по душе песня представляющего Россию Сергея Лазарева, сообщает DW.
«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?» — сказала она, пожелав Лазареву успеха.
Ранее сообщалось, ч то романтическая композиция Scream 36-летнего Лазарева вошла в чарты ITunes 11 европейских стран.
Финал «Евровидения-2019» пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве.