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Ну вот и настал этот день! Киркоров обратился к россиянам 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Instagram
Звезда российской эстрады Филипп Киркоров, который сейчас находится в Тель-Авиве, где сегодня состоится финал «Евровидения», призвал голосовать за российского участника конкурса Сергея Лазарева.
Лазарев покорил европейские чарты
Лазареву предстоит исполнить романтическую композицию Scream, одним из авторов которой является Киркоров.
«Мы трудились, искали, работали, репетировали все эти последние полгода именно для этого сегодняшнего вечера, ради этих 3-х минут, и как минимум — мы уже справились с задачей минимум — Россия снова вернулась в Финал конкурса после 2-летнего перерыва», — написал Киркоров в инстаграме.
Он отметил, что, конечно же, не знает, каким будет «европейский „геополитический пасьянс“, но по-прежнему считает, что это „самое масштабное и грандиозное музыкальное зрелище и шоу в мире“.
»Пожелайте нам сегодня удачи и болейте за нас! Каждый ваш голос, каждое смс и каждый звонок очень важен для нас, в какой стране вы бы не находились», — призвал Киркоров.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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