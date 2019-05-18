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Шнуров обратился к Цискаридзе в эфире Первого канала 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Николай Цискаридзе в студии программы «Сегодня вечером» выслушал напутствие от Сергея Шнурова в видеобращении.
Шнуров прокомментировал скандал на "Голосе"
Шнуров отметил, что он старше Цискаридзе на год, ему 46 лет, и он мудрый и опытный старший товарищ и готов делиться своим опытом с младшим.
Цискаридзе вспомнил, как впервые оказался на шоу Шнура.
Вспомнил этот эпизод и Шнуров. «Как самый настоящий фанат, он был на танцполе, в самом эпицентре „угара“. Для балетных ноги — это инструмент, как для нас, музыкантов, руки и голос. Поэтому находиться там могло быть небезопасным. Но он не испугался. Молодец, смелый парень», — заметил он.
Ранее Цискаридзе рассказывал, что часто ходит на концерты Шнурова. «Бывает, сходишь в филармонию, на концерт, выходишь и думаешь: зачем я туда сходил?» — рассказывал он, отмечая, что после концертов Шнурова у него ни разу не возникло такого ощущения.
Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе , Сергей Шнуров , Первый канал
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