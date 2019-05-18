Шнуров обратился к Цискаридзе в эфире Первого канала

Шнуров отметил, что он старше Цискаридзе на год, ему 46 лет, и он мудрый и опытный старший товарищ и готов делиться своим опытом с младшим.

Цискаридзе вспомнил, как впервые оказался на шоу Шнура.

Вспомнил этот эпизод и Шнуров. «Как самый настоящий фанат, он был на танцполе, в самом эпицентре „угара“. Для балетных ноги — это инструмент, как для нас, музыкантов, руки и голос. Поэтому находиться там могло быть небезопасным. Но он не испугался. Молодец, смелый парень», — заметил он.

Ранее Цискаридзе рассказывал, что часто ходит на концерты Шнурова. «Бывает, сходишь в филармонию, на концерт, выходишь и думаешь: зачем я туда сходил?» — рассказывал он, отмечая, что после концертов Шнурова у него ни разу не возникло такого ощущения.