Шнуров прокомментировал скандал на «Голосе»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал спокойнее относиться к результатам шоу «Голос» и других аналогичных конкурсов.

По словам Шнурова, СМИ уделяют конфликтам на «Голосе» слишком много внимания.

«Я как ни открою новости — там все время суды-пересуды, правильно проголосовали, неправильно проголосовали. Да Господи, друзья, это конкурс! Это не серьезно, это шоу, вы чего? А они, того гляди, кровь пустят друг другу из-за этой медальки. Ну вы чего? Поспокойнее!» — сказал Шнуров в ходе пресс-конференции, его слова приводит RNS.

В финале детского «Голоса» дочь певицы Алсу Микелла Абрамова получила 109 тысяч голосов во время sms-голосования и еще 36,5 тысячи по телефону и стала победительницей проекта. Занявший второе место Ержан Максим набрал почти 62,7 тысячи в sms и чуть более 2,16 тысячи голосов по телефону. Позднее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей. Расследование доверили компании Group-IB.