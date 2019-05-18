Язвительный ролик финалиста «Голоса» взорвал Сеть

Казахстанские рекламщики обыграли в своем ролике скандал с накруткой голосов в финале детского шоу «Голос» на Первом канале. К съемкам в рекламе жилого комплекса они привлекли финалиста проекта Ержана Максима вместе с матерью Гульмирой Алибек.

По сценарию пока мама внимательно слушает рассказывающего о преимуществах жилья премиум-класса риелтора, ее сын отвлекается на девочку, которая поливает цветы, стоя у окна своей квартиры.

Чтобы обратить на себя ее внимание, Ержан начинает петь знаменитую песню «Памяти Карузо». Окружающие завороженно слушают юного певца и начинают аплодировать. Мальчик подбегает к матери со словами: «Мама, я, кажется, влюбился».

«Да, милая девочка», — отвечает на это мать. Но тут выясняется, что Ержан имел в виду не девочку, а понравившийся ему дом. «А можно ли купить квартиру на первом?» — интересуется он у риелтора. «К сожалению, на первом все уже продано, есть на втором», — звучит в ответ. «Эх, опять», — расстраивается мальчик.

Недавно Первый канал аннулировал итоги шестого сезона конкурса «Голос. Дети», в котором Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу — выиграла с оглушительным перевесом.