Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки

Накрутка на шоу «Голос. Дети» была. К такому выводу пришла компания Group-IB, нанятая Первым каналом для расследования. Результаты первого этапа проверки были представлены на сайте фирмы.

Шестой сезон «Голоса. Дети» выиграла дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. По причине аномального разрыва в голосах, отданных телезрителями финалистам, Первый канал инициировал проверку и привлек к ней Group-IB — компанию, специализацией которой среди прочего является расследование киберпреступлений.

Ранее в Group-IB обещали, что результаты проверки будут обнародованы в конце мая, однако сегодня представили результаты ее первого этапа.

В рамках него анализу подверглись инфраструктура технического сопровождения голосования, IVR— (предварительно записанные голосовые сообщения) и смс-трафик.

Выяснилось, что инфраструктура не подвергалась ни кибератаками извне, ни вмешательству изнутри при определении победителя «Голоса».

Между тем при анализе трафика стало очевидно, что имела место массированная автоматизированная отправка смс в пользу одного из участников (с порядковым номером 07) — более восьми тысяч сообщений с 300 номеров. Все номера принадлежат «одному оператору из Ленинградской области».

Кроме того, в пользу одного из финалистов (в Group-IB не уточнили, то же самого или нет) поступили 30 тысяч звонков. Все их совершили боты.