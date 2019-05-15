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Скандал на «Голос. Дети»: Мать финалиста сделала заявление 

Рамблер 15 мая 2019
Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети» справедлива, заявила «Ленте.ру» мать ее соперника по финалу Ержана Максима Гульмира Алибек.
Дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла выиграла шестой сезон «Голоса. Дети» в конце апреля. В связи с подозрениями телезрителей в подтасовках при подсчете голосов Первый канал инициировал проверку.
По мнению Гульмиры Алибек, результат голосования справедлив — все финалисты пели «великолепно», а победила Микелла, так как у ее матери и отца много друзей и коллег.
Кроме того, женщина рассказала, что была уверена, что звонки и смс зрителей из Казахстана будут учтены, однако за день до финала организаторы «вдруг сказали», что не будут. По словам матери Ержана Максима, если бы не это обстоятельство, то ее сын набрал бы гораздо больше голосов.
«Да что тут говорить, если даже в России абоненты не всех операторов связи могли делать звонки и отправлять смс», — посетовала Алибек.
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Шоу-бизнес , Видео , Lenta.ru
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