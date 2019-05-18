В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»

Заключительная часть международного вокального состязания «Евровидение-2019» началась в Тель-Авиве, Израиль . Трансляция конкурса доступна на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Артист Сергей Лазарев , представляющий на соревновании Россию, выступит с песней Scream под пятым номером. Перед ним на сцене споют артисты с Мальты, из Албании, Чехии и Германии. Всего в финале примут участие представители 26 стран.

Ранее 18 мая стало известно, что членов жюри от Белоруссии отстранили от участия в конкурсе. Отмечалось, что судейская команда нарушила правила, раскрыв, за кого голосовала в полуфинале.