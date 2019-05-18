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Кончита обратилась к россиянам 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Победительница «Евровидения» в 2014 году Кончита (сценическое имя Тома Нойвирта из Австрии), которой предстоит выступит в субботу в финале нынешнего конкурса во время голосования, рассказала, что ей пришлась по душе песня представляющего Россию Сергея Лазарева, сообщает DW.
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«Мне нравится эта песня. Очень драматичная, а я люблю драму! Посмотрим, Россия ведь одна из фаворитов, так?» — сказала она, пожелав Лазареву успеха.
Ранее сообщалось, ч то романтическая композиция Scream 36-летнего Лазарева вошла в чарты ITunes 11 европейских стран.
Финал «Евровидения-2019» пройдет в субботу вечером в Тель-Авиве.
Другое , Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Австрия
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