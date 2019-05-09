«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы

Актер Максим Виторган раскритиковал праздник Дня Победы и заявил, что россиянам «праздновать нечего», вызвав ярость соцсетей.

Виторган призвал сделать 9 мая «днем тишины». Он высказался в соцсетях, разместив рядом со своим постом изображение красного мака — символа победы, принятого в западных странах.

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего», — написал актер.

Он заявил, что когда-нибудь 9 мая превратится в День тишины и что-то «большее, чем желание детского утренника с плясками и танчиками».

Мнение Виторгана вызвало шквал негативных откликов в соцсетях.

«Вы же умный интеллигентный человек! Что это? Желание подвыпендриться? Зачем? Есть день тишины 22 июня! Или Вы не знаете? А этот день святой для памяти нашей о людях, которые добыли нам ценой невероятных мучений мир, в котором мы живём».

«Мои деды и бабушки прошли всю войну и в этот день ЗАВЕЩАЛИ помнить всех, кто ушёл и РАДОВАТЬСЯ тому, что народ выстоял!»

Некоторых особенно возмутил, что артист опубликовал изображение «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе. Мак был официально перенят властями Украины, которые одновременно запретили георгиевскую ленту.

Поэтому у многих россиян он вызывает большей частью негативные эмоции и ассоциируется с предательством.

Эмоций добавило и то, что пост Виторгана принялись активно комментировать украинские тролли, пишущие что «незалежность важнее Победы».