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«Праздновать нечего»: Виторган о Дне Победы 

Рамблер 46 минут назад
Актер Максим Виторган раскритиковал праздник Дня Победы и заявил, что россиянам «праздновать нечего», вызвав ярость соцсетей.
Виторгана заметили с неизвестной блондинкой
Виторган призвал сделать 9 мая «днем тишины». Он высказался в соцсетях, разместив рядом со своим постом изображение красного мака — символа победы, принятого в западных странах.
«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего», — написал актер.
Он заявил, что когда-нибудь 9 мая превратится в День тишины и что-то «большее, чем желание детского утренника с плясками и танчиками».
Мнение Виторгана вызвало шквал негативных откликов в соцсетях.
«Вы же умный интеллигентный человек! Что это? Желание подвыпендриться? Зачем? Есть день тишины 22 июня! Или Вы не знаете? А этот день святой для памяти нашей о людях, которые добыли нам ценой невероятных мучений мир, в котором мы живём».
«Мои деды и бабушки прошли всю войну и в этот день ЗАВЕЩАЛИ помнить всех, кто ушёл и РАДОВАТЬСЯ тому, что народ выстоял!»
Некоторых особенно возмутил, что артист опубликовал изображение «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе. Мак был официально перенят властями Украины, которые одновременно запретили георгиевскую ленту.
Поэтому у многих россиян он вызывает большей частью негативные эмоции и ассоциируется с предательством.
Эмоций добавило и то, что пост Виторгана принялись активно комментировать украинские тролли, пишущие что «незалежность важнее Победы».
Комментарии506
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган
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