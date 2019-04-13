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Виторгана заметили в компании блондинки 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Максима Виторгана заподозрили в новом романе с блондинкой. Поклонники увидели, как он заходил в подъезд с "прекрасной дамой блонд", несущей чемодан, и рассказали об этом в соцсетях. Имя таинственной спутницы пока неизвестно.
«Виторган… буквально минут 10 назад прошествовал с прекрасной дамой блонд с большим чемоданом в дом на Краснопресненской набережной… Он очень улыбался прям. Но никаких супероткрытых проявлений чувств не было, мило болтали и залетели в подъезд», — пишут очевидцы в социальных медиа.
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В марте Максим Виторган и Ксения Собчак решили расстаться. Собчак заявила, что они с мужем не справились с главной задачей: любовь нужно постоянно поливать подобно цветку.
«В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина», — заявила теледива.
При этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым.
Собчак отметила, что сохранила с экс-супругом хорошие отношения. У их сына теперь будет двойная фамилия Виторган-Собчак.
О личной жизни Виторгана после развода до нынешнего дня ничего не сообщалось.
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