Виторгана заметили в компании блондинки

Максима Виторгана заподозрили в новом романе с блондинкой. Поклонники увидели, как он заходил в подъезд с "прекрасной дамой блонд", несущей чемодан, и рассказали об этом в соцсетях. Имя таинственной спутницы пока неизвестно.

«Виторган… буквально минут 10 назад прошествовал с прекрасной дамой блонд с большим чемоданом в дом на Краснопресненской набережной… Он очень улыбался прям. Но никаких супероткрытых проявлений чувств не было, мило болтали и залетели в подъезд», — пишут очевидцы в социальных медиа.

В марте Максим Виторган и Ксения Собчак решили расстаться. Собчак заявила, что они с мужем не справились с главной задачей: любовь нужно постоянно поливать подобно цветку.

«В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить отношения, это их общая вина», — заявила теледива.

При этом она не стала упоминать о романе с режиссером Константином Богомоловым.

Собчак отметила, что сохранила с экс-супругом хорошие отношения. У их сына теперь будет двойная фамилия Виторган-Собчак.

О личной жизни Виторгана после развода до нынешнего дня ничего не сообщалось.